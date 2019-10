Fiorentina Women's, Guagni: "Contro la Juve serviranno cuore e voglia"

Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano della Fiorentina Women's, Alia Guagni, parla così della Supercoppa Femminile contro la Juventus, gara in programma domenica alle ore 12.30 alla Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena: "Stiamo lavorando per arrivare preparate alla partita di domenica, ma con la Juve dovremo mettere in campo soprattutto il cuore e la voglia di vincere. Con la Juve d'altronde, amichevole, finale o semplice partita l'affronteremmo sempre con lo stesso spirito. Dovremo giocare con grinta e tanta voglia di dimostrare".