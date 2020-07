Fiorentina Women's, Guagni: "Dire addio scelta di vita, difficile. L'anno scorso non ero pronta"

Alia Guagni saluta la Fiorentina. In giornata, il club viola ha annunciato la separazione dal proprio capitano, che andrà all'estero (probabilmente all'Atlético Madrid). Intervistata da Sky, il terzino ha spiegato la sua decisione: "È stata una scelta per me difficile, penso che chiunque sappia quanto io ami Firenze e la Fiorentina. Però è una scelta di vita, è una cosa che nella mia carriera mancava. E arrivata a 32 anni ho scelto di provare a mettermi in gioco, di dare quel qualcosa in più, crescere come calciatrice e come persona. Ci tenevo tantissimo a ringraziarvi e a farvi sapere quanto ami questo posto: siete la mia famiglia, sapere che avete capito quello che provo e che mi muovo per me è importantissimo".

Perché lo scorso anno no e quest'anno sì?

"Era una realtà completamente diversa e un momento di vita diverso. Non era pronta, poi c'è stato questo passaggio in società: volevo esserci nella crescita che c'è stata col presidente Commisso. So che con loro la Fiorentina è in buone mani, perché ci credono tantissimo. Sono tranquilla e penso di poter essere pronta per provare a fare questo passo".