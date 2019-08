Fiorentina Women's, Guagni: "No al Real? Ho deciso con il cuore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fresca di rinnovo con la Fiorentina Women’s, e di no alla mega offerta del Tacon/Real Madrid (che metteva sul piatto un triennale da 250mila euro) il terzino e capitano viola Alia Guagni ha parlato a Radio Bruno Toscana spiegando la sua scelta: “Ci ho dovuto pensare, però alla fine è sempre il cuore che decide. Stiamo lavorando bene per raggiungere i livelli degli altri paesi e alla Fiorentina credono in me. Spagna avanti? In Spagna sono professioniste, con tutti i benefit dello status e sono sicuramente più avanti di noi ma cerco di credere nell'Italia perché si è smosso tanto. Per esempio ho firmato un biennale, mentre fino a poco tempo fa non era possibile farlo. Soprattutto con il Mondiale. È stata un'esperienza incredibile, così come la quantità di persone che ha iniziato a seguirci. L'eliminazione con l'Olanda? Mi è scocciata parecchio la sconfitta, perché sono una squadra preparata mentre noi eravamo un po' la Cenerentola. Andando avanti abbiamo capito che avremmo potuto fare qualcosa, e uscire con loro ci è dispiaciuto. - conclude Guagni come riporta Firenzeviola.it - In questa stagione vogliamo puntare in alto per strappare lo Scudetto alla Juventus, sapendo che ci sono squadre molto attrezzate come Roma e Inter che si sono rinforzate molto”.