© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alia Guagni, capitana della Fiorentina Women’s, ha commentato così a caldo la Supercoppa persa contro la Juventus Women ai microfoni di Sky Sport: “Il rammarico è non essere partite forti come abbiamo fatto nel secondo tempo, abbiamo preso un gol assurdo e siamo dispiaciute. Io arrabbiata? I sorrisi me li tengo per il campionato”, ha assicurato.