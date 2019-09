Fiorentina Women's, Guagni: "Rivali forti ma che entusiasmo Commisso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alia Guagni, calciatrice della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni in vista dell'avvio del campionato: "Sarebbe stato difficile accettare il Real perché mi si sarebbe potuta intasare la vena dopo le 9 reti del Barcellona (ride, ndr). La Fiorentina non molla mai, noi ci crediamo e possiamo competere. Tutte le altre squadre si sono rinforzate, ma con Commisso abbiamo anche più entusiasmo. La passione è quella che hanno visto tutti questa estate e che vedranno sempre nelle nostre partite. La De Vanna (nuova compagna di squadra australiana, ndr) e l'ha ancora con me perché dice che la trattenevo quando abbiamo giocato contro nel Mondiale (ride, ndr). Aspettiamo tutti i tifosi al Franchi per la partita con l'Arsenal perché ne abbiamo davvero bisogno".