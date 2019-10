Fiorentina Women's, Guagni: "Sfida avvincente con la Juventus"

Fonte: FirenzeViola.it

Alia Guagni, capitano della Fiorentina Women's, alla vigilia della Supercoppa femminile con la Juventus, ha parlato in conferenza stampa: "La traversa all'Allianz contro la Juventus? Ancora ci penso, non la scorderò mai. Sarà una partita avvincente con due squadre competitive. Tornare alla Fiorentina è stato semplice dopo il Mondiale che ci ha fatto crescere. Ora dobbiamo portare quell'esperienza positiva e importante per far crescere anche il nostro campionato. Cosa mi ha detto la De Vanna quando mi ha ritrovato a Firenze? Era ancora arrabbiata per il Mondiale, ma ha scelto di venire qua proprio perché ha visto che il campionato è competitivo. Il presidente Commisso ha dimostrato di puntare molto su di noi, sono contenta che ci venga a vedere domani. Io e Sara Gama penso che abbiamo dato un grande contributo al calcio femminile ma c'è ancora tanto da dare".