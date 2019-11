Fiorentina Women's, Guagni: "Siamo tornate in corsa per lo Scudetto"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Alia Guagni, difensore della Fiorentina Women's, ha parlato a margine del premio Viareggio Sport: "Per me è inaspettato il premio e mi rende felicissima ed orgogliosa, così come del calore che Firenze, la mia città, mi sta riportando. La vittoria dell'ultima è stata importantissima, su un campo difficile: sono davvero orgogliosa delle mie compagne. Quello che ci contraddistingue è essere un gruppo forte, stiamo seguendo un percorso.

Nazionale? Abbiamo smaltito il boom, l'adrenalina del Mondiale e forse anche un po' di stanchezza. Ci siamo ritrovate, giochiamo meglio e gli italiani continuano a seguirci: questo è fondamentale.

Ritorno viola nella corsa Scudetto? Sì, il weekend è stato interessante e alcuni risultati ci hanno aiutato a riagguantare la testa della classifica. Ora tocca a noi".