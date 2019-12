© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Alia Guagni, calciatrice della Fiorentina femminile, parla così a Sky a margine del Galà del Calcio AIC in corso a Milano: "Sicuramente è bellissimo, ho già vissuto questa esperienza l'anno scorso".

L'onda lunga del mondiale continuerà a farsi sentire?

"Spero di sì e lo credo anche. Stiamo facendo vedere un buon calcio. C'è tanto da migliorare, ma gli italiani ci conoscono, ci seguono ed è emozionante".

Chi vincerà il premio come miglior calciatrici quest'anno?

"Non so, spero che rimanga alla Fiorentina".