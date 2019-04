© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante della Fiorentina Women's Ilaria Mauro si è raccontata a D - la Repubblica delle donne, magazine de La Repubblica. Queste le sue parole: "La vita noiosa, monotona, con troppe certezze, non fa per me. Forse sono pazza, ma in senso buono. E non a caso il mio idolo è sempre stato Zlatan Ibrahimovic. Germania? Andare a giocare là a 25 anni è stata una svolta per me come persona e per la mia carriera. Calcio femminile? Avanza, non è più di serie B, ma non è ancora al livello dei maschi. Non so quando li raggiungeremo, ma intanto lo sappiano: stiamo andando a prenderli".