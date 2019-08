Fiorentina Women's, Mauro: "Ho detto no all'Inter. De Vanna un colpo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ilaria Mauro, attaccante della Fiorentina Women's, è stata intervistata da Firenzeviola.it: "Quest'anno non sarà facile, perché oltre alla solita Juve quest'anno si è molto rinforzata la Roma, poi ci sono Milan, la novità Inter e Sassuolo che hanno alzato il livello perciò il campionato sarà ancora più competitivo e combattuto e credo che più si andrà avanti e più diventerà impegnativo e spettacolare. La Fiorentina? Sono arrivate De Vanna,Thøgersen e Lazaro quindi possiamo dire che abbiamo un buonissimo reparto d'attacco. Hanno tutte buone qualità atletiche e tecniche, ora devono ancora inserirsi tatticamente visto che noi italiani puntiamo molto sulla tattica e devo dire che il nostro allenatore in questo è il numero uno. Lisa De Vanna? La Federazione australiana in passato aveva messo un veto al trasferimento delle sue giocatrici in Italia perché lo riteneva un campionato poco competitivo, forse ora si sono resi conto, complice il Mondiale, che siamo diventate forti. La De Vanna è importante per noi, è forte, veloce ed ha personalità ed esperienza. Ci farà comodo, come le altre d'altronde anche se sono più timide magari. Il rinnovo di Alia Guagni? Non me l'aspettavo anche se Alia è fiorentina e gioca qui da 20 anni ma quando chiama il Real è dura dire di no. Però il suo gesto ha fatto capire che la maglia viola è la sua seconda pelle e Firenze è la sua casa e questo dà a tutte noi una spinta in più. Inoltre il suo rinnovo vale per due perché in campo corre e si dà da fare per due. L'offerta dell'Inter? Si, è vero, mi aveva contattato l'Inter ma ho rifiutato perché sto bene a Firenze e perché dopo tre anni qui ho voglia ancora di vincere e di mettermi in gioco con la Fiorentina e a 31 anni preferisco rimanere ed aiutare a crescere le giovani che abbiamo in rosa".