Fiorentina Women’s, Mauro si ferma di nuovo: stiramento al retto femorale

La Fiorentina Women’s dovrà fare ancora a meno del proprio centravanti Ilaria Mauro come accaduto a inizio stagione. La numero nove viola infatti, attraverso il proprio profilo Instagram , ha annunciato che dovrà fermarsi a causa di uno stiramente al retto femorale. Questo il post della calciatrice: “Per poter mantenere una performance di livello nella vita di un atleta ci vuole un equilibrio costante, calibrato sulle singole potenzialità, è un filo sottile dove fisico e mente si modulano e si sostengono in modo continuo. La motivazione mi ha portato a lavorare sempre con dedizione, nei mesi trascorsi fuori dal campo di gioco e dalle competizioni, ho focalizzato tutte le energie per raggiungere ancora quell’equilibrio che sempre mi ha premiato realizzando il mio unico scopo: giocare con professionalità dando un apporto concreto alla squadra a cui appartengo ma soprattutto in una veduta più ampia alla Nazionale Maggiore.

Succede in allenamento di dover spingersi oltre, di dover superare quel limite che interrompe quell’equilibrio raggiunto e mantenuto con tanta fatica.

Uno stiramento al retto femorale mi terrà ancora lontana per un periodo lungo dal campo di gioco ma la mia motivazione è un motore così potente che mi porta a fissare nuovi obiettivi da raggiungere primo fra tutti quello di ritornare a competere per le maglie che rappresento con tanto orgoglio. E il vostro sostegno sarà come sempre fondamentale”.