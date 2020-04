Fiorentina Women's, Mauro si racconta: da La casa de papel al mate prima della gara

vedi letture

Come riferisce Tuttosport, attraverso Instagram, l'attaccante della Fiorentina Women's Ilaria Mauro si è raccontata: "Facciamo 3-4 allenamenti tutte insieme ed è un bel modo per vederci in gruppo. Mi manca tutto in questo periodo. Potrei dire che mi manca il profumo dell’erba, ma non posso dirlo perché ci alleniamo sul sintetico (ride, ndr). In questo periodo sto leggendo 'La profezia di Celestino' e in TV sto guardando 'La casa di carta', oltre ad allenarmi e seguire un corso di inglese su internet. Cosa mangio? Carne, pesce, frutta, verdura, qualche carboidrato come la carbonara. E dolce in piccola quantità".

Una nota poi calcistica: "Il primo anno alla Fiorentina è stato molto bello e ricordo ancora l'emozione di vestire la maglia viola per la prima volta. Idoli? Ibrahimovic è sempre stato il mio preferito, sul podio è al numero uno. Di Batistuta ho visto i video da quando sono arrivata a Firenze. Il mio rito prima di entrare in campo? Bevo un po’ di mate, lo beve anche Messi".