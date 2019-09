© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuta ai microfoni del canale ufficiale della società, Alice Parisi ha parlato del nuovo corso della Fiorentina: "E’ una Fiorentina che respira un po’ l’aria che sta respirando Firenze con l’arrivo della nuova proprietà. Si vede che ha fatto acquisti molto mirate, ragazze di qualità che hanno rinforzato la squadra. E’ una Fiorentina tutta da scoprire e farlo con la prima partita in Champions può avere quel sapore in più. Questo è il motivo per venire al Franchi in tanti".