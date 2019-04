© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alice Parisi, centrocampista della Fiorentina Women's, si è così espressa a Sky Sport in vista della finale di Coppa Italia contro la Juventus: "La stagione è iniziata così e finirà così, domenica ci sarà l'ennesimo scontro con la Juventus. Noi abbiamo preparato benissimo questa gara. È stata una stagione combattuta, in campionato con la Juve abbiamo perso due volte, però abbiamo vinto la Supercoppa ad inizio stagione. Siamo 2-1 per loro, vogliamo pareggiare i contri. Teniamo molto alla Coppa Italia, vogliamo portare questo trofeo a Firenze per i nostri tifosi".