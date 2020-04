Fiorentina Women's, Tortelli: "Con Commisso possiamo colmare il gap con la Juventus"

vedi letture

Alice Tortelli, difensore della Fiorentina Women's, è stata intervistata da Tuttosport: "In questo periodo difficile mi divido fra allenamenti a casa e studio, ho cercato di rimettermi in pari con l'università. Ripartenza? Chiaramente prima di tutto conta la salute. Se ci saranno i presupposti per giocare in sicurezza io sarei per riprendere".

La Fiorentina?

"Siamo una squadra completa a cui piace giocare un bel calcio, sempre all'attacco. Vogliamo continuare a crescere per diventare sempre più forti. Colmare il gap con la Juve? Con il presidente Commisso sono stati fatti in breve notevoli passi avanti. Quindi penso che in pochi anni riuscirà a portare a termine il suo grande progetto e colmare questo gap".