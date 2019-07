© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo tre anni passati alla Fiorentina Women's FC, con una parentesi alla Florentia, saluta le viola Danila Zazzera. La giovane attaccante classe '98, che si dovrebbe accasare al Sassuolo, ha voluto condividere via social l'emozione dell'addio. Questo il suo messaggio: "Cara Viola mi hai accolto a braccia aperte in un’avventura che mai avrei pensato potesse darmi così tanto. Mi hai cullato, coccolato, fatto gioire, piangere, mi hai reso felice e allo stesso tempo mi hai fatto male. Mi hai insegnato tanto, tantissimo come calciatrice, ma soprattutto come persona. Mi hai regalato sicuramente i momenti più belli di questi miei 21 anni, hai arricchito il mio bagaglio di esperienze ed emozioni positive e negative, un miscuglio che conserverò con tanta protezione e dolcezza. Ora però devo svuotare la valigia, con un po’ di nostalgia e malinconia, per affrontare un altro viaggio che mi aspetta. Non posso fare altro che dirti GRAZIE, grazie per avermi dato così tanto in questi tre anni.. Grazie".