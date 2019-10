Florentia, Schroffenegger: "Possiamo dire la nostra. Serve solo tempo"

Il portiere della Florentia San Gimignano Katja Schroffenegger intervistata da Lady Radio ha parlato della sua nuova avventura, dopo la promozione in Serie A con l'Inter, in terra toscana: “Venire alla Florentia è stata un’ottima scelta. Siamo un gruppo abbastanza nuovo, abbiamo bisogno di conoscerci e trovare i giusti automatismi che vuole il mister, una volta trovati i risultati arriveranno perché la qualità nella rosa c’è. Dobbiamo aggiustare solo alcune cose e poi potremmo dire la nostra. La prima partita a San Gimignano è stata uno spettacolo, la città ci tiene a noi e si è visto dalla gente che è venuta a vedere il nostro esordio contro la Fiorentina”.

Quali sono le maggiori differenze con la Germania dove hai giocato a lungo?

“Sono due in particolare. Le infrastrutture che li sono di un altro livello rispetto al nostro paese. E poi i contratti. In Germania sono lavorativi e prevedono sia il pagamento dei contributi sia l’assicurazione e questo permette di fare solo la calciatrice senza dover fare altri lavori, anche se neanche lì gli stipendi sono altissimi. È quello che vorremmo avere anche noi in Italia e per cui ci battiamo”.

Quali sono gli obiettivi a livello di squadra. E i suoi personali?

“A livello di squadra vogliamo fare bene, dimostrare che abbiamo qualità e che il progetto è valido. Vogliamo portare sempre più tifosi. Per me è un anno di rimessa in gioco e voglio dimostrare il mio valore e magari riconquistare un posto in azzurro”.