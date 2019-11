© foto di Sergio Piana

L’attaccante della Florentia San Gimignano Melania Martinovic intervistata da Tuttosport ha parlato dopo la vittoria contro la sua Roma e dell’ottimo momento personale e di squadra (reduce da tre vittorie consecutive): “Una vittoria a dir poco pazzesca, un misto di emozione, gioia e stupore difficile da spiegare a parole. A tutti gli effetti è stata un’impresa che tutti definiscono storica, ma io considero meritata. Ci abbiamo creduto fin da subito e abbiamo affrontato la squadra con la giusta cattiveria e determinazione. Per me che sono romana e romanista dalla nascita, e non l’ho mai negato, quindi questa partita l’ho sempre sentita molto. Ma quando entro in campo azzero tutto e voglio vincere a prescindere dall’avversario. Il gol? Credo che la gioia scateni un groviglio di emozioni particolari e non si sa mai come si può reagire. Fare gol alla prima occasione poi non mi ha fatto più capire nulla e ho esultato come tutti avete visto. - continua Martinovic – Sono abbastanza soddisfatta del mio rendimento, ma posso e voglio far di più. Mancano all’appello due reti annullate con qualche dubbio, ma fa parte del calcio. Voglio arrivare in doppia cifra, migliorare i 12 gol segnati con la Res Roma e poi il sogno è vestire la maglia azzurra. Empoli? È il mio primo derby toscano e per queste gare vale solo un motto: i derby non si giocano, si vincono. Ma servirà grande umiltà per affrontare l’Empoli a cui in estate sono stata vicina prima di scegliere questa piazza. Una scelta che rifarei”.