Florentia SG: "Quei ragazzi a cavalcioni sul muretto sono una finestra sul mondo futuro"

Chi ha visto la gara di sabato scorso fra Florentia San Gimignano e Hellas Verona non ha potuto non notare che all'esterno del Santa Lucia era presente un buon numero di sostenitori neroverdi che, nonostante le porte chiuse dovute all'emergenza sanitaria, non hanno voluto far mancare il proprio supporto alla squadra di Carobbi che faceva l'esordio casalingo in questa stagione. Tifosi che hanno cantato, sventolato bandieroni e si sono arrampicati sui cancelli dello stadio per festeggiare la vittoria finale. Una manifestazione d'affetto che non è passata inosservata al club toscano che ha voluto sottolineare l'unione fra società, squadra e città che si è venuta a creare in un anno.

"L’avventura del nostro Club ha senso solo se riesce a trasformare ciò che esiste. Queste foto ci emozionano, perché raccontano di una barriera che è stata abbattuta. Questi ragazzi a cavalcioni sul muretto che si sentono rappresentati da una squadra femminile di calcio sono una finestra su un mondo futuro, dove i rapporti tra gli esseri umani non saranno condizionati da stereotipi di genere, colore e provenienza. - si legge nel post - È un lavoro quotidiano, una militanza, che si svolge per la gran parte del tempo lontano dai riflettori. Noi crediamo in uno sport che sia forza di cambiamento".