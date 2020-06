Florentia SG, Schroffenegger: "La volontà di continuare c'era, ma mancavano le condizioni"

Il portiere della Florentia San Gimignano e della Nazionale Katja Schroffenegger ha parlato al Corriere dello Sport dello stop al campionato deciso ieri dal Consiglio Federale: “Abbiamo aspettato tutto il giorno per capire se avremmo finito il campionato o meno, dopo settimane di tira e molla era arrivato il momento di decidere e si è deciso per lo stop. La volontà di riprendere ci sarebbe stata, ma solo con lo stesso protocollo sanitario del maschile e con un aiuto economico per le società. Queste condizioni non c’erano e quindi era giusto concludere il campionato qui. - continua Schroffenegger – Sarebbe stato un buon momento quest’anno per far partire il professionismo in Serie A femminile, per avere le stesse tutele. Tante ragazze, essendo dilettanti, non hanno potuto allenarsi da marzo e così è difficile andare avanti. Con il Mondiale il movimento e l’attenzione mediatica stavano crescendo, era importante proseguire su quella strada. Ora con il virus, la conclusione anticipata del campionato e senza professionismo mi sembra che ci siamo di nuovo fermate”.