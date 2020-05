focus La A femminile verso la ripartenza: il punto sulle 12 squadre

Anche la Serie A femminile si interroga su quando potrà ripartire, sia con gli allenamenti individuali sia con quelli di gruppo, in vista della conclusione della stagione (mancano solo 6 giornate). Le 12 società sono in attesa delle decisioni che verranno prese dal Consiglio Federale e dal Governo con il nodo più complicato da sciogliere che è quello del protocollo sanitario – che dovrebbe essere diverso rispetto a Serie A e B maschile – da applicare. Il problema sarebbe sopratutto legato ai costi che potrebbero essere difficilmente sostenibili soprattutto dai club che non hanno una società maschile alle spalle e che senza l'intervento e l'aiuto della FIGC (e del Governo) potrebbero dover alzare bandiera bianca per la ripartenza. Come per il maschile inoltre si attendono delucidazioni sui contratti e i prestiti in scadenza il 30 giugno visto che con tutta probabilità se si ripartirà si andrà oltre quella data. Questa la situazione squadra per squadra:

Empoli: campi ok, ma devono diminuire le restrizioni

Fiorentina: si attende il Governo per organizzarsi

Florentia San Gimignano: calciatrici a casa, si aspetta la Figc

Hellas Verona: ragazze a casa in attesa del protocollo

Juventus: centro sportivo ok, ma nessuna convocazione

Inter: si attende il prossimo decreto del Governo

Milan: si spera di tornare al Vismara a breve

Orobica: in attesa di notizie

Pink Bari: in attesa di notizie

Roma: straniere ancora all'estero. Si aspetta la FIGC

Sassuolo: si attende il via libera per le ragazze

Tavagnacco: allenamenti a casa, rientro lontano