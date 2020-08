focus Riparte la A femminile: ecco le 12 squadre ai nastri di partenza

vedi letture

Dopo sei mesi di stop la Serie A femminile è pronta a tornare in campo. Domani infatti prenderà il via la stagione 2020/21, una stagione che parte in anticipo rispetto al passato sia per via del lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus sia per permettere alla ct Bertolini di preparare al meglio le gare di qualificazione all’Europeo previste per settembre. Tuttomercatoweb.com vi porta a conoscere le 12 squadre che saranno al via della nuova stagione:

Empoli

Florentia San Gimignano

Fiorentina

Hellas Verona

Inter

Juventus

Milan

Napoli

Pink Bari

Roma

San Marino Academy

Sassuolo

Qui il calendario completo della stagione 2020/21