FOCUS TMW - Serie A femminile 2019/2020: acquisti e cessioni ufficiali

Anche nel calcio femminile l’estate è sinonimo di calciomercato. Terminata la Coppa del Mondo, che ha visto l’Italia entrare fra le prime otto del mondo, e in attesa che la FIGC comunichi quali squadre prenderanno il posto di Valpolicella e Mozzanica (che non si sono iscritte dopo l’interruzione del rapporto rispettivamente con Chievo Verona e Atalanta) i vari club hanno iniziato a muoversi in vista dell’avvio del campionato fissato per il 14 settembre. Ecco di seguito il riepilogo delle ufficialità registrate finora dalle società certe della partecipazione alla stagione 2019/2020:

Empoli Ladies

Allenatore: Alessandro Pistolesi (confermato)

Acquisti:

Cessioni:

Fiorentina Women's

Allenatore: Antonio Cincotta (confermato)

Acquisti: Frederikke Skjødt Thøgersen (Fortuna Hjorring)

Cessioni: Sofia Kongouli (Tavagnacco)

Florentia

Allenatore: Stafano Carobbi (confermato)

Acquisti:

Cessioni: Hailai Arghandiwal (Duisburg), Giulia Ferrandi (svincolata), Alessandra Nencioni (svincolata), Elisabetta Tona (ritiro)

Hellas Verona Women

Allenatore: Emiliano Bonazzoli (nuovo)

Acquisti:

Cessioni:

Inter Women

Allenatore: ?

Acquisti:

Cessioni: Agnese Bonfantini (Roma), Angela Locatelli (svincolata)

Juventus Women

Allenatore: Rita Guarino (confermata)

Acquisti: Andrea Staskova (Sparta Praga), Sara Caiazzo (Napoli)

Cessioni: Federica Russo (Napoli), Lianne Sanderson (svincolata), Ashley Nick (svincolata), Petronella Ekroth (Djurgarden)

Milan femminile

Allenatore: Maurizio Ganz (nuovo)

Acquisti:

Cessioni: Thaisa Moreno (svincolata), Manuela Giugliano

Roma femminile

Allenatore: Elisabetta Bavagnoli (confermata)

Acquisti: Agnese Bonfantini (Inter)

Cessioni: Jenny Bitzer

Sassuolo femminile

Allenatore: Gianpiero Piovani (confermato)

Acquisti:

Cessioni: Sandy Iannella (Ritiro), Elisabetta Oliviero (Napoli)

Tavagnacco

Allenatore: Luca Lugnan (nuovo)

Acquisti:Sofia Kongouli (Fiorentina)

Cessioni: Elisa Camprese (ritiro), Federica Cavicchia (Napoli)