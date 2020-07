FOCUS TMW - Serie A femminile 2020/21: la tabella di acquisti e cessioni ufficiali

focus Serie A femminile 2020/21: la tabella di acquisti e cessioni ufficiali

Con i campionati maschili ancora in corso, per il calcio femminile si apre invece la stagione del calciomercato in vista della ripartenza fissata per il 22 agosto. Un inizio anticipato rispetto al consueto per non lasciare le calciatrici troppo a lungo ferme – dopo la sospensione del campionato causa Coronavirus – e permettere alla ct azzurra Bertolini di avere le ragazze allenate per le prime uscite della Nazionale verso l’Europeo del prossimo anno. Una campionato che accoglie dalla Serie B l’ambizioso Napoli e la novità San Marino Academy e saluta dopo 19 stagioni il Tavagnacco, retrocesso assieme all’Orobica.

Ecco di seguito il riepilogo delle ufficialità registrate finora dalle società certe della partecipazione alla stagione 2019/2020:

Empoli Ladies

Allenatore: Alessandro Spugna (nuovo)

Acquisti: Elisa Polli (Tavagnacco), Giorgia Miotto (Tavagnacco), Alessia Capelletti (Tavagnacco), Eleonora Binazzi (Fiorentina Women's), Benedetta Glionna (Juventus), Martina Toniolo (Juventus), Margherita Brscic (Juventus), Melissa Bellucci (Juventus)

Cessioni: Francesca Papaleo (fc), Giulia Cotrer (fc), Varin Ness (fc), Emily Garnier (fc), Maria Palama (fc), Giorgia De Vecchis (fc), Federica Anghileri (fp Juventus), Paola Boglioni (fp Juventus), Alice Lugli (fp Sassuolo), Flaminia Simonetti (fp Roma), Rachele Baldi (fp), Jenny Hjohlman (fp)

Fiorentina Femminile

Allenatore: Antonio Cincotta (confermato)

Acquisti: Isotta Nocchi (fp Florentia San Gimignano)

Cessioni: Paloma Lazaro (fc), Lisa De Vanna (fc), Ilaria Mauro (fc), Laura Agard (fc), Alia Guagni (fc), Paloma Lazaro (Roma femminile), Alice Parisi, Isotta Nocchi (Napoli)

Florentia San Gimignano

Allenatore: Stefano Carobbi (confermato)

Acquisti: Sofia Cantore (Juventus), Lisa Pugnali, Elena Pisani

Cessioni: Katja Schroffenegger (fc), Boralda Aliaj (Torres), Katja Schroffenegger (fc), Emma Lipman (fc), Carolina Cosi (fc), Ginevra Costantino (fc), Evelyn Vicchiarello (fc), Lois Roche (fc), Dessi Dupuy (fc), Isotta Nocchi (fp Fiorentina Women's)

Hellas Verona Women

Allenatore: Matteo Pachera (confermato)

Acquisti: Francesca Papaleo (Empoli Ladies)

Cessioni: Sofia Cantore (fp Juventus), Benedetta Glionna (fp Juventus), Irina Alexandra Tunoaia (Chievo Verona FM)

Inter Femminile

Allenatore: Attilio Sorbi (Confermato)

Acquisti: Alessia Rognoni (fp Riozzese), Ilaria Mauro (Fiorentina), Flaminia Simonetti (p Roma)

Cessioni: Silvia Pisano (fc), Eleonora Goldoni (fc), Elisa Carravetta (Pink Bari), Roberta D'Adda (rit)

Juventus Women

Allenatore: Rita Guarino (confermato)

Acquisti: Federica Anghileri (fp Empoli), Paola Boglioni (fp Empoli) Benedetta Glionna (fp Hellas Verona), Sofia Cantore (fp Hellas Verona), Matilde Lundorf (Brighton & Hove Albion)

Cessioni: Aleksandra Sikora (d. Kleppe Elite), Michela Franco (fc), Beatrice Beretta (p Tavagnacco), Ludovica Silvioni (Pink Bari), Sofia Cantore (Florenia SG). Benedetta Glionna (Empoli Ladies), Martina Toniolo (Empoli Ladies), Margherita Brscic (Empoli Ladies), Melissa Bellucci (Empoli Ladies), Martina Lenzini (Sassuolo)

Milan femminile

Allenatore: Maurizio Ganz (confermato)

Acquisti : Natasha Dowie (Melbourne Victory FC), Laura Agard, Selena Babb.

Cessioni: Berglind Thorvaldsdottir (fp Breidablik) Francesca Zanzi (fc), Pamela Begic (fc), Nora Heroum (fp) Marta Carissimi (rit), Sandra Zigic (fc), Monica Mendes (fc), Raffaella Manieri (fc), Adriana Martin (Lazio Women), Stine Hovland (fc), Lady Andrade (Deportivo la Coruna)

Napoli femminile

Allenatore: Giuseppe Marino (confermato)

Acquisti: Federica Di Criscio (Roma), Flavia Mota (Iranduba), Eleonora Goldoni, Emmeline Mainguy (Digione), Sofieke Jansen (Sassuolo), Isobel Dalton (Glasgow), Emma Errico, Livia Capparelli, Isotta Nocchi (Fiorentina), Jenny Hjohlman

Cessioni: Emanuela Schioppo, Alessia Parnoffi, Giulia Asta, Alessia Cutillo, Azzurra Massa, Camilla Pavana, Marta Longoni, Anita Coda, Federica Cavicchia, Tatiana Georgiou, Pato Jerzak, Martina Gelmetti (fc), Sara Sibilio (rit), Vivien Bei (San Marino Academy), Russo (fc),

Pink Bari

Allenatore: Cristiana Mitola (confermato)

Acquisti: Elisa Carravetta (Inter), Ludovica Silvioni (Juventus), Gabriela Matoušková (Sparta Praga)

Cessioni:

Roma femminile

Allenatore: Betty Bavagnoli (confermato)

Acquisti: Flaminia Simonetti (fp Empoli), Paloma Lazaro (Fiorentina Women’s)

Cessioni: Federica Di Criscio (Napoli), Amalie Thestrup (fc), Valentina Casaroli (rit.), Eleonora Cunsolo (fc), Petronella Ekroth (fc), Flaminia Simonetti (p Inter), Emma Guidi (Lazio)

San Marino Academy

Allenatore: Alain Conte (confermato)

Acquisti: Shino Kunisawa (Tavagnacco), Camilla Labate (Sassuolo Femminile), Vivien Bei (Napoli), Karin Muya (Orobica)

Cessioni:

Sassuolo femminile

Allenatore: Gianpiero Piovani (confermato)

Acquisti: Alice Lugli (fp Empoli), Valeria Pirone, Martina Lenzini (Juventus)

Cessioni: Heleen Jaques (Gent), Daniela Sabatino (fc), Emma Errico (fc), Camilla Labate (San Marino Academy)