Sono sette i precedenti fra Italia e Cina a livello di nazionali calcistiche femminili con le azzurre che mantengono un piccolo vantaggio sulle asiatiche. Tre infatti sono le vittorie dell’Italia a fronte delle due delle cinesi. Anche se gli ultimi due incontri, datati dicembre 2015, hanno sorriso alle nostre avversarie.

La Nazionale, allora allenata da Antonio Cabrini, giocò infatti due amichevoli in Cina (a Guiyang e Qujing) contro le padrone di casa pareggiando nel primo caso per 1-1 (reti di Melania Gabbiadini e Wang Shanshan) e perdendo poi nella seconda sfida per 2-0 (gol di Ren Guixin e Wang Shanshan)