La coach della Roma Femminile Elisabetta Bavagnoli intervistata da Radio Sportiva ha parlato dell’Italia femminile in vista della sfida contro la Giamaica di questo pomeriggio: “Abbiamo la possibilità di ripetere l’ottimo esordio, le azzurre hanno la consapevolezza del proprio valore. La Giamaica è comunque un avversario da non sottovalutare però abbiamo tutte le carte in regola per superare il turno. E poi non poniamoci limiti. - continua Bavagnoli – Io provengo da un’altra generazione che ha lottato per ottenere considerazione e visibilità per il calcio femminile. Il gap rispetto alle altre nazionali è stato pian piano colmato anche grazie ai club maschili che sono entrati nel mondo femminile mettendo a disposizione strutture e professionalità. Bartoli? È una gladiatrice, darà una grande spinta sulla fascia di competenza”.