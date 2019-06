Francia '19, da Bacic a Glionna: la Juventus Women carica le azzurre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sale l’attesa per la sfida del Mondiale femminile fra l’Italia e il Brasile di questa sera, ore 21:00, che potrebbe valere il primo posto nel girone per le azzurre di Milena Bertolini. Attraverso il profilo twitter della Juventus Women arriva così l’incoraggiamento di alcune bianconere rimaste a casa come il portiere Doris Bacic e il trio di azzurrine, dell’Under 19, formato da Benedetta Glionna, Sofia Cantore e Arianna Caruso che invitano tutti gli italiani a sostenere da casa la Nazionale.

Qui Valenciennes. Anche questa volta, tifose MOLTO speciali per le Azzurre! Benedetta Glionna, Sofia Cantore e Arianna Caruso! 💪🇮🇹 #FIFAWWC pic.twitter.com/GkVpWtaXhP — Juventus FC Women (@JuventusFCWomen) 18 giugno 2019