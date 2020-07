Francia '19 da record: benefici per il PIL e per le città coinvolte. Infantino soddisfatto

La Federazione calcistica francese ha pubblicato oggi uno studio sull'impatto ambientale e socioeconomico della Coppa del Mondo femminile, che si è svolta in Francia dal 7 giugno al 7 luglio 2019 e che ha visto la vittoria degli Stati Uniti. I dati parlano chiaro: 284 milioni di benefici per il Prodotto interno lordo (PIL); per ogni euro speso, le nove città e territori che hanno ospitato la competizione (Grenoble, Le Havre, Lione, Montpellier, Nizza, Parigi, Reims, Rennes e Valenciennes) hanno beneficiato di un ritorno dai 2 ai 20 euro. I maggiori vantaggi sono stati per il settore della ristorazione, ma anche per alberghi, trasporti e servizi.

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha sottolineato che "la Coppa del Mondo femminile FIFA 2019 è una competizione storica, per il gran numero di record infranti dentro e fuori dal campo. Confermando l'impegno della FIFA nell'organizzazione sostenibile delle sue competizioni, questo rapporto evidenzia le ripercussioni e l'eredità lasciata da Francia 2019, non solo per il calcio femminile ma anche per l'economia e la società".