La centrocampista dell’Italia femminile Aurora Galli è in lizza per il premio di gol più bello della Coppa del Mondo di quest’anno con la prima delle due reti segnate contro la Giamaica nella gara finita 5-0 per le azzurre. Le altre concorrenti al premio sono Lucy Bronze dell’Inghilterra, Cristiane del Brasile, Jackie Groenen dell’Olanda, Yui Hasegawa del Giappone, Amandine Henry della Francia, Sofia Jakobsson della Svezia, Alex Morgan degli USA, Ajara Nchout del Camerun e Asisat Oshoala della Nigeria.

Il #gol ⚽️ da fuori area di Aurora #Galli 🇮🇹 contro la #Giamaica 🇯🇲 è stato inserito nel sondaggio #FIFA tra le dieci reti in gara per il titolo di gol più bello del torneo. 💪🏻 Aiutiamo Aurora a vincere, VOTIAMOLA 👉🏻 https://t.co/ihISMQi3FL#RagazzeMondiali @JuventusFCWomen pic.twitter.com/Zmmn71MsAb — Nazionale Femminile di Calcio (@AzzurreFIGC) 8 luglio 2019

