La FIFA ha comunicato che sono ben 14 le partite (su 52) della Coppa del Mondo femminile in svolgimento in Francia che fanno segnalare il tutto esaurito per un totale di un milione di biglietti già venduti ad appena quattro giorni dal via del torneo. Oltre alle due semifinali e alla finale di Lione fanno registrare il tutto esaurito le gare della padrone di casa della Francia e quelle degli USA, il big match Germania-Spagna e anche una delle gare dell’Italia. Si tratta di quella in programma il 18 giugno a Valenciennes contro il Brasile.