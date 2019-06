Francia '19, Giamaica-Italia 0-2 al 45°: decide una doppietta di Girelli

© foto di Federico Pestellini/Panoramic/Inside/Ima

L'Italia nei primi 45 minuti di gioco dimostra che la vittoria contro l'Australia non è stata un caso. Le azzurre, pur concedendo qualcosa alla Giamaica, infatti chiudono la prima frazione avanti di due reti grazie alla doppietta di Cristiana Girelli e si proiettano in testa al girone solitarie e con un piede negli ottavi di finale.

Ritmi subito alti in avvio con le due squadre che si affrontano a viso aperto e senza tatticismi. Il primo pericolo è portato dalle giamaicane con Grey che scappa a Linari e mette un pallone insidioso in mezzo che Gama allontana anticipando Shaw. La prima conclusione vera invece è di marca italiana con Bonansea al 5° che ci prova dalla distanza: Schneider è attenta e blocca in due tempi. Al 10° arriva l’azione che sblocca la gara: Bonansea entra in area e viene toccata da Swaby, l’arbitro prima lascia proseguire, ma viene richiamata dall’arbitro preposto al VAR. Dopo aver rivisto l’azione Keighley torna sui suoi passi e assegna il rigore. Dal dischetto va Girelli che però si fa ipnotizzare da Schneider che devia in corner il tiro. Il portiere giamaicano però si muove in anticipo e per questo il tiro va ripetuto: alla seconda trasformazione Girelli cambia lato, spiazza Schneider e porta avanti le azzurre.

La Giamaica prova a reagire affidandosi alla corsa e alla forza del centravanti Shaw che svaria su tutto il fronte d’attacco cercando di aprire varchi per le compagne. L’Italia rischia però pochissimo con Giuliani impegnata solo in alcune uscite basse. Al 25° però arriva il raddoppio azzurro ancora con una rete di Girelli brava a deviare di coscia un cross dalla destra di Giugliano. Poco dopo le azzurre vanno a un passo dal tris: su corner di Cernoia ci prova prima Bergamaschi, parata di Schneider, e poi Sabatino, palla sulla traversa. Sul rovesciamento di fronte arriva anche il primo pericolo per la porta azzurra con Gama brava ad anticipare sul secondo palo Shaw dopo un cross di Adamolekun che aveva superato Giuliani. Finisce con l'Italia in avanti il primo tempo con Sabatino che di testa manda alto un corner di Cernoia.

