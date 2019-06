Francia '19, Girone E: Canada e Nuova Zelanda sfidano l'Olanda

Stasera alle ore 21:00 al Parco dei Principi di Parigi le padrone di casa della Francia e la Corea del Sud daranno il via alla Coppa del Mondo femminile giunta all'ottava edizione. Un'edizione che potrebbe rappresentare un vero e proprio punto di svolta per il movimento calcistico femminile che sta acquistando sempre più spazio e visibilità e che dovrà sfruttare al meglio questo mese per dissipare anche gli ultimi dubbi e pregiudizi che ancora circondano questo mondo. Saranno 24 le formazioni al via, divise in sei gironi. Al turno successivo accederanno 16 formazioni: le prime due di ogni girone più le quattro migliori terze.

Di seguito una rapida analisi delle squadre ai nastri di partenza, girone per girone:

Girone E

Canada: Squadra forte fisicamente, ben organizzata ed esperta. Punta a vincere il girone per poi essere una mina vagante anche se non ha grandi chance di arrivare fino in fondo. Di certo in poche vorrebbero incrociare gli scarpini con Sinclair e compagne.

La stella: Christine Sinclair è una delle attaccanti più letali della storia. 181 reti in 281 presenze con la maglia del Canada si commentano da sole. Potrebbe essere al suo ultimo Mondiale, è una classe ‘83, e sicuramente non vorrà sfigurare.

Forza: 4 stelle

Olanda: Sono le campionesse d’Europa in carica e già questo basterebbe per temerle, anche se ai mondiali sono arrivate solo tramite i play off. Esperienza e qualità non difettano alla squadra di Wiegman che ora punta ad andare lontano in Coppa del Mondo, magari fino in fondo come accaduto due anni fa nel torneo continentale.

La stella: C’è l’imbarazzo della scelta fra Miedema e Van de Sanden, ma diciamo Lieke Martens, la rivelazione dell’ultimo Europeo quando è stata insignita del premio FIFA come migliore calciatrice al mondo.

Forza: 4 stelle

Nuova Zelanda: Tradizione, corsa e grande compattezza. Le oceaniche possono essere una sorpresa del torneo iridato a patto che riescano a pungere a dovere in avanti dove spesso sono deficitarie.

La stella: Senza dubbio Ali Riley è l’anima della squadra. Classe ‘87 gioca nel Chelsea come difensore o centrocampista. Sarà lei a indossare la fascia di capitano in Francia.

Forza: 3 stelle

Camerun: Le africane saranno alla loro seconda apparizione in un Mondiale e proveranno a passare il turno in un girone molto ostico. Forza fisica e atletismo sono le loro armi, ma basteranno?

La stella: Gaëlle Enganamouit, attaccante classe ‘92 che milita nel Malaga. A Lei e alla collega Onguene il ct Djeumfa chiede i gol per provare l’impossibile.

Forza: 1 stella