Francia 19, i ct avversari dell'Italia: "Azzurre in crescita negli ultimi anni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Italia femminile ai prossimi Mondiali di Francia incontrerà Australia, Brasile e Giamaica sulla propria strada verso la qualificazione agli ottavi. Queste le parole dei tre tecnici delle nostre avversarie:

Alen Stajcic (Ct Australia): “La nazionale italiana è migliorata molto ed è in crescita. La Juventus ha creato la propria squadra femminile e ha alzato il livello di tutto il campionato e aumentato la professionalità delle calciatrici. Molte delle azzurre giocano in quel club e questo aiuta molto l’Italia”.

Vadao (Ct Brasile): “ L’Italia è cresciuta molto in questi anni, ha investito molto nel calcio femminile tanto che ci sono diverse calciatrici brasiliane che militano in Serie A. Poi nel girone c’è l’Australia che è una delle favorite per il titolo, saranno tutte belle sfide”.

Hue Menzies (Ct Giamaica): “Giocare contro il Brasile di Marta per noi è un sogno che si realizza. E poi c’è l’Italia, abbiamo alcune giocatrici che militano nella Roma e nel Bari e chiederemo a loro qualche informazione sulle azzurre. Siamo molto contenti di partecipare a questa competizione e proveremo a dare il massimo per mettere in difficoltà le avversarie”.