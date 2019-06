© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cile si dimostra la squadra ostica e compatta che avevamo visto in amichevole contro l’Italia ad aprile anche nella sua prima gara del Mondiale in svolgimento in Francia. La squadra sudamericana infatti erge un muro davanti all’ottima Endler che regge per oltre 80 minuti contro una Svezia volenterosa, ma a volte poco precisa negli ultimi metri. In una gara segnata anche dalle avverse condizioni meteo (la gara è stata sospesa per circa 40° nella ripresa a causa della pioggia abbattutasi su Rennes) tocca a una delle stelle scandinave come Kosovare Asslani sbloccare il risultato con un gol da perfetta rapinatrice d’area all’83°. Il raddoppio svedese arriva invece nel recupero del secondo tempo con Janogy, entrata ll’80°, che batte Endler al termine di un’azione personale iniziata ai 30 metri e conclusa in area di rigore dopo una serie di dribbling. La Svezia conquista i suoi primi tre punti e aspetta ora la risposta degli USA in campo contro la Thailandia nell’ultimo match di giornata.