Francia '19: il quadro completo dopo la fase a gironi. Italia-Cina agli ottavi

© foto di Imago/Image Sport

Si è conclusa ieri la fase a gironi della Coppa del Mondo in svolgimento in Francia. L'Italia pur perdendo di misura contro il Brasile ha conquistato la prima piazza nel girone e così agli ottavi di finale sfiderà la terza del Girone B, ovvero la Cina. Squadra da prendere con le molle, ma non impossibile da battere. Le verdeoro invece chiudono al terzo posto e nel prossimo turno si troveranno di fronte le padrone di casa della Francia. Agli ottavi arrivano anche due squadre africane: la Nigeria e il Camerun entrambe premiate fra le migliori terze: Germania e Inghilterra saranno, rispettivamente le avversarie delle due. Gli ottavi propongono poi altre sfide di grande fascino come quella fra l'emergente Spagna e le campionesse in carica degli USA, o quella fra le campionesse d'Europa dell'Olanda con il Giappone vice-campione mondiale. Svezia-Canada e Norvegia-Australia rappresentano poi degli incroci fra paesi guida del movimento femminile.

Questi i risultati, le classifiche dopo la terza giornata e il tabellone della manifestazione:

Gruppo A

1^ Giornata

Francia-Corea del Sud 4-0 (9° Le Sommer, 35°, 45° Renard, 85° Henry)

Norvegia-Nigeria 3-0 (17° Reiten, 34° Utland, 37° Aut. Ohale)

2^ Giornata

Francia-Norvegia 2-1 (46° Gauvin, 72° Rig. Le Sommer; 54° Aut. Renard)

Nigeria-Corea del Sud 2-0 (29° aut.. Kim Do-Yeon, 75° Oshoala)

3^ Giornata

Nigeria-Francia 0-1 (79° Rig. Renard)

Corea del Sud-Norvegia 1-2 (78° Yeo; 4° Rig. Graham Hansen, 50° Rig. Herlovsen

Classifica:

Francia 9

Norvegia 6

Nigeria 3

Corea del Sud 0

Gruppo B

1^ Giornata

Germania-Cina 1-0 (66° Gwinn)

Spagna-Sudafrica 3-1 (69° Rig., 82° Rig. Hermoso, 89° Garcia; 25° Kgatlana)

2^Giornata

Germania-Spagna 1-0 (42° Dabritz)

Sudafrica-Cina 0-1 (40° Rig. Li Ying)

3^ Giornata

Sudafrica-Germania 0-4 (14° Leupolz, 29° Dabritz, 40° Popp, 58° Magull)

Cina-Spagna 0-0

Classifica:

Germania 9

Spagna 4

Cina 4

Sudafrica 0

Gruppo C

1^ Giornata

Australia-Italia 1-2 (22° Kerr, 56°, 90° Bonansea)

Brasile-Giamaica 3-0 (15°, 50°, 64° Cristiane)

2^ Giornata

Australia-Brasile 3-2 (45° Foord, 58° Logarzo, 66° Aut. Monica; 27° Rig. Marta, 38° Cristiane)

Giamaica-Italia 0-5 (12° Rig., 25°, 46° Girelli, 71°, 81° Galli)

3^ Giornata

Italia-Brasile 0-1 (74° Rig. Marta)

Giamaica-Australia 1-4 (49° Solaun; 11°, 42°, 69°, 83° Kerr)

Classifica:

Italia 6

Australia 6

Brasile 6

Giamaica 0

Gruppo D

1^Giornata

Inghilterra-Scozia 2-1 (14° Parris, 40° White; 79° Emslie)

Giappone-Argentina 0-0

2^ Giornata

Inghilterra-Argentina 1-0 (62° Taylor)

Giappone-Scozia 2-1 (23° Iwabuchi, 37° Rig. Sugasawa; 88° Clelland)

3^ Giornata

Giappone-Inghilterra 0-2 (15°, 48° White)

Scozia-Argentina 3-3 (19° Little, 49° Beattie, 69° Cuthbert; 74° Menendez, 79° Aut. Alexander, 90° Rig. Bonsegundo)

Classifica:

Inghilterra 9

Giappone 4

Argentina 2

Scozia 1

Gruppo E

1^ Giornata

Canada-Camerun 1-0 (45° Buchanan)

Olanda-Nuova Zelanda 1-0 (90° Roord)

2^ Giornata

Olanda-Camerun 3-1 (41°, 85° Miedema, 48° Bloodworth; 43° Onguene)

Canada-Nuova Zelanda 2-0 (48° Fleming, 79° Price)

3^ Giornata

Olanda-Canada 2-1 (54° Dekker, 75° Beerensteyn; 60° Sinclair)

Camerun-Nuova Zelanda 2-1 (57°, 90° Nchout; 80° aut. Awona)

Classifica:

Olanda 9

Canada 6

Camerun 3

Nuova Zelanda 0

Gruppo F

1^ Giornata

Svezia-Cile 2-0 (83° Asllani, 90° Janogy)

USA-Thailandia 13-0 (12°, 53°, 74°, 81°, 87° Morgan, 20°, 56° Lavelle, 50°, 54° Mewis, 32° Horan, 79° Rapinoe, 85° Pugh, 92° Lloyd)

2^ Giornata

Svezia-Thailandia 5-1 (6° Sembrant, 19° Asllani, 42° Rolfo, 81° Hurtig, 90° Rig. Rubensson; 90° Sungngeon)

USA-Cile 3-0 (11° , 35° Lloyd, 26° Ertz)

3^ Giornata

Svezia-USA 0-2 (3° Horan, 50° Aut. Andersson)

Thailandia-Cile 0-2 (48° Aut. Boonsing, 80° Urrutia)

Classifica:

USA 9

Svezia 6

Cile 3

Thailandia 0

Classifica migliori terze:

Brasile 6

Cina 4

Camerun 3 (-2)

Nigeria 3 (-2)

Cile 3 (-3)

Argentina 2

Questo il tabellone completo della manifestazione:

22 giugno ore 21:00 Norvegia-Australia

23 giugno ore 17:30 Inghilterra-Camerun

23 giugno ore 21:00 Francia-Brasile

24 giugno ore 18:00 Spagna-USA

25 giugno ore 18:00 Italia-Cina

25 giugno ore 21:00 Olanda-Giappone

22 giugno ore 17:30 Germania-Nigeria

24 giugno ore 21:00 Svezia-Canada