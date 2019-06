Francia ‘19, il quadro degli ottavi: impegni duri per Francia e USA

© foto di Imago/Image Sport

È terminata questa sera la fase a gironi della Coppa del Mondo femminile in svolgimento in Francia ed ora è completo il quadro degli ottavi di finale. L’Italia, che ha chiuso prima il proprio girone, si troverà di fronte la Cina, ma sono diverse le sfide di grande interesse e fascino. La Francia padrona di casa infatti sfiderà il Brasile della recordwomen Marta, mentre gli USA si troveranno di fronte la rampante Spagna. Ottavo duro anche per il Giappone vice campione in carica che sfiderà le campionesse europee dell’Olanda (la vincente ai quarti troverà una fra Italia e Cina). Completano il quadro: Germania-Nigeria, Norvegia-Australia, Inghilterra Camerun e Svezia-Canada.

Questo il tabellone completo della manifestazione:

22 giugno ore 21:00 Norvegia-Australia

23 giugno ore 17:30 Inghilterra-Camerun

23 giugno ore 21:00 Francia-Brasile

24 giugno ore 18:00 Spagna-USA

25 giugno ore 18:00 Italia-Cina

25 giugno ore 21:00 Olanda-Giappone

22 giugno ore 17:30 Germania-Nigeria

24 giugno ore 21:00 Svezia-Canada