Francia '19, in campo per la semifinale. E per l'Olimpiade di Tokyo

Questo pomeriggio Italia-Olanda e Germania-Svezia, ultimi due quarti di finale della Coppa del Mondo femminile, non varranno solo per l’accesso alle semifinali, ma anche per la qualificazione alla prossima Olimpiade che si terrà a Tokyo l’anno prossimo. Come da regolamento infatti le prime tre europee classificate al Mondiale saranno certe di partecipare alla rassegna a Cinque Cerchi. Con l’Inghilterra (che fa felice anche Scozia, Galles e Nord Irlanda visto che a Tokyo scenderà in campo come Gran Bretagna) già certa di un posto saranno le due vincenti delle sfide odierne a conquistare gli altri due posti (la quarta squadra sono gli USA) per il Giappone. Un’occasione importante da sfruttare per poter vivere un’altra esperienza che capita poche volte nella vita.