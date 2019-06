Francia '19, Italia-Brasile: out Andressa. Ludmila in pole per sostituirla

© foto di Imago/Image Sport

Il Brasile questa sera contro l’Italia dovrà far fronte a un’assenza dell’ultima ora. Si tratta di Andressa Alves, esterno offensivo, che nella giornata di ieri aveva accusato un problema alla coscia. Gli esami a cui si è sottoposta questa mattina, riporta Globo Esporte, hanno dato esito negativo tanto che la sua Coppa del Mondo potrebbe essere già terminata dopo le prime due gare del girone. Per sostituirla il ct Vadao punterà su Ludmila, compagna di Elena Linari nell’Atletico Madrid, con Marta che potrebbe agire in posizione più arretrata, quasi da regista, e la milanista Thaisa spostata sulla corsia laterale di destra. L’alternativa potrebbe essere un 4-2-3-1 con Cristiane riferimento offensivo e la coppia formata da Andressinha – che sostituisce la squalificata Formiga – e Thaisa a protezione della difesa. Queste le due possibili formazioni, salvo sorprese dell’ultima ora:

Brasile (4-4-2): mBarbara; Leticia, Kathellen, Monica e Tamires; Thaisa, Andressinha, Marta, Debinha; Ludmila, Cristiane

Brasile (4-2-3-1): Barbara; Leticia, Kathellen, Monica e Tamires; Thaisa, Andressinha; Ludmila, Marta, Debinha; Cristiane