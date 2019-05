Francia '19, le convocate del Brasile: stella Marta, c'è Thaisa del Milan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ct del Brasile femminile, inserito nel girone dell’Italia (con Australia e Giamaica) ai Mondiali in programma questa estate, Vadao ha diramato le convocazioni per la rassegna iridata. Fra le 23 calciatrici che partiranno alla volta della Francia c’è anche una conoscenza del nostro campionato come la centrocampista del Milan Thaisa. Presente ovviamente la stella verdeoro Marta considerata una delle migliori calciatrici al mondo (6 volte insignita di questo titolo dalla FIFA) oltre che migliore marcatrice nella storia della Coppa del Mondo femminile e del Brasile (superato un vero e proprio mito come Pelè).

Presente fra le convocate anche la centrocampista Formiga, classe ‘78, che sarà con tutta probabilità la più vecchia giocatrice a disputare una Coppa del Mondo (seconda solo a Roger Milla del Camerun se si considera anche la rassegna maschile). Formiga diventa così la calciatrice convocata per il maggior numero di Mondiali (7) staccando la giapponese Homare Sawa, ritiratasi nel frattempo, ferma a sei.

Questa la lista delle convocate del Brasile:

Portieri: Aline (Tenerife), Barbara (Avaí/Kindermann), Leticia (Corinthians)

Difensori: Camila (Orlando Pride), Erika (Corinthians), Fabiana (Internacional), Kathellen (Bordeaux) Letícia (Sand), Monica (Corinthians), Tamires (Fortuna Hjorring), Tayla (Benfica)

Centrocampisti: Adriana (Corinthians), Andressinha (Portland Thorns), Formiga (Paris Saint-Germain), Thaisa (Milan)

Attaccanti: Andressa Alves (Barcellona), Bia Zaneratto (Incheon Hyundai Steel Red Angels), Critiane (San Paolo), Debinha (North Carolona Courage), Geyse (Benfica), Ludmila (Atletico Madrid), Marta (Orlando Pride), Raquel (Sporting Huelva)