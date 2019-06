Con il gol di ieri su calcio di rigore contro l’Australia l’attaccante Marta è entrata nella storia dei Mondiali di calcio, non solo al femminile. La brasiliana infatti, che già deteneva il record di miglior marcatrice di sempre nella storia della Coppa del Mondo femminile, ha raggiunto Miroslav Klose a quota 16 gol nella fase finale di un Mondiale (senza differenza di genere) condividendo ora il record con il tedesco e con la possibilità di superarlo già nella prossima gara (avversaria l’Italia). Un record amaro, visto il risultato finale che ha sorriso alle Matildas, che la calciatrice ha voluto festeggiare portando avanti una battaglia che accomuna molte calciatrici di questo mondiale: quella per l’uguaglianza di genere. Marta dopo il gol ha infatti festeggiato mostrando lo scarpino con il simbolo della battaglia , ovvero le due strisce che formano il segno dell’uguale.

Marta celebrated her record 16th World Cup goal by pointing to a symbol of gender equality 👏 pic.twitter.com/yFb0NNhnBF

— B/R Football (@brfootball) 13 giugno 2019