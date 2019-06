Francia ‘19, vincono USA e Cile. Sudamericane fuori dalla Coppa

Nella sfida al vertice del Girone F della Coppa del Mondo femminile in svolgimento in Francia gli USA battono la Svezia per 2-0 (reti di Horan in avvio e autogol di Andersson nella ripresa) e si prendono il primo posto del girone davanti proprio alle scandinave. Nell’altra gara del gruppo vince il Cile – 2-0 sulla Thailandia – che però viene eliminato dai Mondiali. Le sudamericane infatti chiudono a pari punti con Camerun e Nigeria, ma finiscono dietro le due squadre africane per differenza reti nella classifica delle migliori terze (che premia inoltre Brasile e Cina). Alle cilena sarebbe bastato un gol per passare il turno.

Girone F - Terzo turno

Svezia-Stati Uniti 0-2 (3° Horan, 50° Aut. Andersson)

Thailandia-Cile 0-2 (48° Aut. Boonsing, 80° Urrutia)

Classifica:

Stati Uniti 9

Svezia 6

Cile 3

Thailandia 0