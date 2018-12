Francia 2019, Argentina qualificata. Ora si attendono le ultime quattro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella serata di ieri anche l'Argentina ha staccato il biglietto per Coppa del Mondo femminile. La squadra sudamericana nello spareggio contro Panama ha infatti vinto 4-0 all'andata in casa per poi pareggiare al ritorno a Panama City per 1-1 (reti di Natalia Mills per le centroamericane e di Florencia Bonsegundo per le argentine) conquistando per la terza volta l'accesso ai gironi della Coppa del Mondo. Salgono così a 20 le nazionali qualificate: Francia, Spagna, Italia, Inghilterra, Scozia, Norvegia, Svezia, Germania e Olanda per l'Europa; Cina, Thailandia, Giappone, Corea del Sud e Australia per l'Asia; Brasile, Cile e appunto Argentina per il Sud America; Canada, Stati Uniti e Giamaica per il Centro-Nord America. Mancano all'appello solo le tre squadre africane e quella dell'Oceania per completare le 24 squadre partecipanti.

#EsLaHoraDeAlentarLAS ¡ARGENTINA ESTÁ EN EL MUNDIAL DE FRANCIA 2019! pic.twitter.com/QYt2wldMNr — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 14 novembre 2018

#EsLaHoraDeAlentarLAS La espera valió la pena. Hoy, #ArgentinaEsMundial. ¡Gracias a todos los hinchas albicelestes por acompañar a nuestra Selección! pic.twitter.com/45TOHwYaXk — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 14 novembre 2018