Francia 2019, domani il sorteggio: Italia in terza fascia

Domani pomeriggio alle ore 18:00 a Parigi andrà in scena il sorteggio dei gironi per la Coppa del Mondo che si terrà dal 7 giugno a 7 luglio in Francia. Ai nastri di partenza ci sarà anche l’Italia che torna a giocare la competizione iridata dopo 20 anni d’assenza. Le azzurre di Milena Bertolini saranno inserite nella terza fascia e troverà così sulla sua strada due big.

Queste le quattro fasce comunicate dalla FIFA nella giornata di oggi:

Prima fascia: Francia, USA, Germania, Inghilterra, Canada, Australia

Seconda fascia: Olanda, Giappone, Svezia, Brasile, Spagna, Norvegia

Terza fascia: Corea del Sud, Cina, Italia, Nuova Zelanda, Scozia, Thailandia

Quarta fascia: Argentina, Cile, Nigeria, Camerun, Sud Africa, Giamaica

🙌🇫🇷 When it's just one day until you discover your #FIFAWWC group!#FridayFeeling pic.twitter.com/kqNRlhlR5N

— FIFA.com (@FIFAcom) 7 dicembre 2018