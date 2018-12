Francia 2019, FIFA inserisce Girelli fra le migliori attaccanti d'Europa

Al termine del girone di qualificazione europeo per il Mondiale di Francia 2019 la FIFA sul proprio sito ufficiale ha inserito la numero 10 dell'Italia Cristiana Girelli fra le quattro attaccanti più prolifiche delle squadre europee impegnate nei gironi di qualificazione e presenti alla prossima rassegna iridata. L'azzurra infatti ha segnato sette reti, con un assist, con l'Italia tenendo una media di un gol ogni 98 minuti. Meglio di lei, come media-gol essendo tutte a quota 7 reti, hanno però fatto Lisa-Marie Utland della Norvegia, una media di una rete ogni 76 minuti, Vivianne Miedema dell'Olanda, una rete ogni 94 minuti, 3 Jennifer Hermoso, media di un gol ogni 95 minuti.

