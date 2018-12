Francia 2019, l'Olanda è l'ultima europea a qualificarsi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il 3-0 dell'andata in casa l'Olanda nella serata di ieri ha pareggiato 1-1 contro la Svizzera staccando il biglietto per i Mondiali di Francia 2019. Le Leonesse nonostante siano rimaste in 10 dopo appena 8 minuti di gioco a causa dell'espulsione di Anouk Dekker sono riuscite anche a passare in vantaggio al 51° con Vivianne Miedema, venendo poi raggiunte dalle elvetiche, con Coumba Sow, al 71°. Le campionesse d'Europa in carica sono l'ultima squadra del Vecchio Continente ad accedere alla fase a gironi della massima competizione mondiale.