Francia 2019, la Nuova Zelanda è l’ultima qualificata ai Mondiali

Con la vittoria per 8-0 (1°, 48°, 90° White, 6°, 74° Gregorius, 39°, 55° Hassett, 45° Moore) sulle Isole Figi la Nuova Zelanda femminile vince il titolo di Campione d’Oceania e si qualifica alla Coppa del Mondo in programma la prossima estate in Francia. Si completa così il quadro delle 24 nazioni che saranno al via il prossimo sette luglio e che sabato prossimo a Parigi saranno nell’urna per il sorteggio dei gironi.

Europa: Francia, Inghilterra, Germania, Italia, Norvegia, Scozia, Spagna, Svezia, Olanda

Nord-Centro America: Canada, USA, Giamaica

Asia: Australia, Cina, Giappone, Thailandia, Corea del Sud

Africa: Camerun, Nigeria, Sud Africa

Sud America: Brasile, Cile, Argentina

Oceania: Nuova Zelanda.

CONGRATULATIONS! 🥝

@NZ_Football 🇳🇿 are heading to France 2019 after winning their fourth straight @OFCfootball crown #FIFAWWC Bienvenue en France!🇫🇷🏆 pic.twitter.com/LsPkYzxGO6 — FIFA Women's World Cup 🇫🇷 (@FIFAWWC) 1 dicembre 2018