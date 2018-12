Francia 2019, si qualificano Nigeria Sudafrica e Camerun

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Africa ha eletto le tre rappresentati per la prossima Coppa del Mondo femminile che si disputerà la prossima estate in Francia. Le prime due a staccare il biglietto per l’Europa sono state Nigeria e Sudafrica, che domani giocheranno la finale per decretare chi si laureerà campione d’Africa. Le due squadre avevano eliminato in semifinale Camerun e Mali che questo pomeriggio sono scese in campo per disputare la finale per il terzo posto che valeva anche l’ultimo pass per la competizione iridata. Ad avere la meglio sono state le prime grazie alla vittoria per 4-2 grazie alla doppietta di Ninon Abena (32° e 40°) nel primo tempo. Il Mali rientrava grazie ai gol di Diarra e l’autorete di Awona a cavallo fra i due tempi, per poi crollare sotto i colpi di Onguene al 62° e Manie nel recupero. Per il Sudafrica si tratta della prima qualificazione nella sua storia, mentre Nigeria e Camerun erano già presenti quattro anni fa in Canada.

Nigeria is the 1st African team qualified for the 2019 #FIFAWWC! 👏🌍🇳🇬

Bienvenue en France @NGSuper_Falcons! 🇫🇷 pic.twitter.com/OQ2xGaHHiv — FIFA Women's World Cup 🇫🇷 (@FIFAWWC) 27 novembre 2018

CONGRATULATIONS!👏 🇿🇦@Banyana_Banyana will make their #FIFAWWC debut at France 2019 after reaching the final of #TotalAWCON18!🌍🏆 Bienvenue en France!🇫🇷 pic.twitter.com/UcETzY9sL7 — FIFA Women's World Cup 🇫🇷 (@FIFAWWC) 27 novembre 2018