© foto di Marco Spadavecchia

Il Lione ha vinto per il 13° anno consecutivo il campionato francese femminile. Successo nell'ultimo turno per 4-0 sul Digione e titolo conquistato con una giornata d'anticipo. In 21 partite l'OL ha vinto 19 partite, pareggiandone 2 con una notevole differenza reti: +80.