Francia, nuove tensioni tra il CT Diacre e il Lione: Henry "scioccata" per la mancata convocazione

Un altro caso scuote i rapporti tra la Federcalcio francese e il Lione femminile. Dopo il passo indietro di Sarah Bouhaddi, che ha fatto sapere di non voler più giocare in Nazionale fino a che Corinne Diacre sarà CT, arrivano anche le critiche per la mancata convocazione di Amandine Henry, capitano del Lione. Il dirigente Olivier Blanc, al sito del club, ha dichiarato: "È stata una sorpresa totale. Siamo tutti molto delusi. Amandine è un giocatore fondamentale per noi e la squadra francese, di cui è capitano. Si era infortunata all'inizio della stagione ma ha giocato le ultime tre partite da titolare. È rimasta scioccata da questa decisione e l'ho sentita molto provata".