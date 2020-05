Francia, stop ai campionati. Ma nessun verdetto al femminile. Il Lione però vede il 18° titolo

La Federcalcio francese nella giornata di ieri ha annunciato la conclusione di tutti i campionato chiudendo così anticipatamente la stagione 2019/20 senza tentare – come avviene in Italia, Germania, Inghilterra e Spagna – di trovare soluzioni di difficile realizzazione in un momento di incertezza come quello attuale.

Se a livello maschile i verdetti sono stati ufficializzati: Paris Saint-Germain campione e in Champions League con Rennes e Marsiglia, Lille, Reims e Nizza in Europa League, Tolosa e Amiens in Ligue 2 e Lorient e Lens promosse in Ligue 1, a livello femminile non sono arrivate ancora comunicazioni ufficiali con la Federazione che deciderà nei prossimi giorni se adottare o meno le stesse scelte fatte sul fronte maschile.

Se così sarà, e non potrebbe essere differente, il Lione conquisterebbe il suo 18° titolo in un anno che aveva visto la lotta al vertice più accesa che mai con il Paris Saint-Germain che infatti insegue l'OL ad appena tre lunghezze di distanza. Saranno queste due le squadre a qualificarsi alla prossima Women's Champions League con il Bordeaux che resterà a bocca asciutta nonostante il -4 dal PSG che faceva ben sperare per il rush finale del campionato. Retrocederanno invece in seconda divisione Marsiglia e Metz, ultime due della classe, che saranno sostituite nella massima serie da Issy, che stava dominando il Girona A con un +12 sulle seconde, e una fra Le Havre e St. Etienne. La squadra bluceleste attualmente è avanti di tre punti sulle biancoverdi, ma questi hanno una gara in meno e a parità di punti vantano una migliore differenza reti e lo scontro diretto a favore. Dovrebbe quindi essere il St. Etienne a giocare nella massima serie il prossimo anno.